В России предложили отказаться от этапа доследственной проверки Москалькова предложила отказаться от этапа доследственной проверки и сразу начинать делопроизводство

Фото: Пресс-служба Госдумы

Татьяна Москалькова

Правоохранительным органам России следует отказаться от этапа проведения доследственной проверки для уголовных дел и начинать производство сразу после получения заявления о преступлении, таким мнением поделилась на своем сайте уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она пояснила, что в минувшем году было получено 4592 обращения от потерпевших или считающих себя потерпевшими от преступлений. Большинство жалоб пришлось на отказ в возбуждении уголовного дела — 1864.

Возникает вопрос о целесообразности существования стадии возбуждения уголовного дела. По российскому судебному законодательству 1864 года производство по уголовному делу начиналось с момента подачи заявления о преступлении. Так было до 1937 года. Такая практика существует сегодня во многих странах, в частности в Казахстане. Думаю, есть смысл вернуться к рассмотрению лучших практик для повышения гарантий прав потерпевших от преступлений, — считает она.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил Lenta.ru, что следователи Железногорска приняли решение взять анализ ДНК у нескольких тысяч мужчин из-за убийства 16-летней девушки. Предварительно, к этой процедуре привлечены примерно 15 тысяч человек из 83 тысяч жителей города.

В конце декабря прошлого года Telegram-канал SHOT сообщил, что следователи в Кургане установили личности убийц главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова. По данным канала, двое из них, Геннадий Прокудин и Сергей Аракелов, были убиты с 2007 по 2008 год, Александр Штингер находится под арестом по статье о мошенничестве, а четвертого их сообщника, Ивана Курпишева полиция задержала в 2022 году. Он, как и Штингер, находится в СИЗО.