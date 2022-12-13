У 15 тысяч мужчин в Железногорске возьмут анализ ДНК из-за убийства девушки

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В Железногорске у нескольких тысяч мужчин возьмут анализ ДНК из-за убийства 16-летней девушки, сообщил Lenta.ru источник в правоохранительных органах. По предварительной информации, речь идет о 15 тысячах человек из 83 тысяч жителей города.

Источник рассказал, что у мужчин берут мазки с внутренней стороны щеки, а именно — буккального эпителия. Он также отметил, что сразу после анализа материала его уничтожат и не будут использовать для проверки на другие преступления.

Поводом для массовой проверки стало расследование гибели 16-летней девушки, которая в конце июля ушла отмечать день города и не вернулась домой. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили на берегу озера в Парке культуры и отдыха Железногорска спустя пять дней.

Розыск по горячим следам результатов не принес. Для раскрытия преступления было принято решение о массовой проверке жителей города. Причем сразу после получения результата материал будет уничтожен и не будет использоваться для проверки на другие преступления, — рассказал собеседник издания.

Официальный представитель ГСУ СКР по Красноярскому Краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова подтвердила информацию о проверке. В то же время она не стала называть точное количество мужчин, подлежащих проверке, объяснив это интересами следствия.

Ранее подобная процедура помогла в расследовании дел ангарского маньяка в 2010 году и тулунского маньяка в 2018 году. Михаил Попков, известный как ангарский маньяк, совершал преступления с 1992 по 2010 год в Иркутской области, а пойман он был только в 2012 году — спустя 20 лет после первого убийства, всего он лишил жизни более 80 людей.

В 2021 году Павла Шувалова, также известного как тулунский маньяк, приговорили к 24 годам колонии строгого режима за два изнасилования и два убийства. При этом за 30 лет он совершил около трех десятков преступлений.