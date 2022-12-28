В Кургане раскрыли убийство журналиста спустя 21 год Следователи в Кургане установили личности убийц журналиста Кирсанова спустя 21 год

Фото: Алпаткин Александр/ТАСС

Владимир Кирсанов

Следователи в Кургане установили личности убийц главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным авторов, двое из них, Геннадий Прокудин и Сергей Аракелов, были убиты с 2007 по 2008 год, Александр Штингер находится под арестом по статье о мошенничестве, а четвертого их сообщника Ивана Курпишева полиция задержала в 2022 году. Он, как и Штингер, находится в СИЗО.

По данным SHOT, мужчины совершили убийство журналиста по предварительному сговору. Они вывезли Кирсанова в свой гараж, забили там его до смерти, после чего спрятали труп. Авторы уточняют, что тело главреда «Курганских вестей» до сих пор не найдено.

Ранее Baza сообщала, что в Москве спустя 18 лет задержали троих насильников. В июле 2004 года трое парней познакомились с девушкой в парке «Дубки», завели в кусты, изнасиловали и отобрали телефон. Сейчас насильников не смогут привлечь к ответственности из-за истечения срока давности преступления.

Как выяснилось, один из преступников вставил в украденный у девушки телефон свою симку и пользовался аппаратом много лет. Это позволило отследить и задержать владельца и его сообщников, работающих терапевтом в поликлинике и оператором УЗИ в больнице. Им предъявили обвинения по п «а», ч.2, ст.132 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Санкции по этой статье предусматривают до 10 лет колонии.