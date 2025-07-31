Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 17:49

В России появились два «гвардейских» полка

Путин присвоил звание «гвардейский» мотострелковому и вертолетному полкам

ВКС России ВКС России Фото: МО РФ

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетного наименования «гвардейский» 143-му мотострелковому и 337-му отдельному вертолетному полку, сообщает пресс-служба Кремля. Согласно текстам указов, такое высокое звание воинским частям присвоено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Присвоить 143-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 143-й гвардейский мотострелковый полк, — сказано в сообщении.

Ранее Путин наградил посмертно медалью «За храбрость» II степени сторожа краеведческого музея в Судже Аллу Андрееву. Женщина погибла после обстрела со стороны отступающих из Курской области частей ВСУ.

Также сообщалось, что бывший начальник управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, погибший в зоне проведения спецоперации, посмертно награжден медалью Минобороны «Участнику специальной военной операции». В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Владимир Путин
награды
военные
армия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 300 БПЛА, 8 ракет: ВС РФ ударили по ВСУ в ответ на ультиматум Трампа?
«Буханка»-героиня необычным способом спасла жизнь российским военным
Постпредство США в ООН дало емкое объяснение ультиматуму Трампа
Белоусов провел переговоры с важным гостем из Азии
Евросоюз отреагировал на новый закон о НАБУ и САП на Украине
Звезда «Дома 2» обратился песней Джигарханяна к иноагенту Солнцеву
Пожар в Балашихе унес жизни двух человек
Камчатку встревожило еще одно землетрясение
Крыму грозит катастрофическое землетрясение? Опасность, выдержит ли мост
Сырского вывели на чистую воду после призыва обучать бойцов ВСУ под землей
Гороскоп на август-2025: завершаем лето с улыбкой
Раскрыта сеть атаковавших российские компании хакеров
Казахстан определился с подрядчиком для строительства третьей АЭС
Энергетик описал последствия введения США пошлин против партнеров России
Рекордную молнию длиной 829 километров зафиксировали в США
Американист разоблачил обман ЕС в торговой сделке с США
Напарница биатлонистки Дальмайер раскрыла подробности ее гибели
В России приняты новые правила работы сервисов рассрочки
Развратный нянь: педофил открыл детсад и восемь лет растлевал ребятишек
Оценены перспективы комбинированных ударов ВС РФ по позициям ВСУ
Дальше
Самое популярное
15 лучших игр для компании взрослых
Общество

15 лучших игр для компании взрослых

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит
Общество

Что такое пятая колонна и кто за ней стоит

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.