В России появились два «гвардейских» полка

В России появились два «гвардейских» полка Путин присвоил звание «гвардейский» мотострелковому и вертолетному полкам

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетного наименования «гвардейский» 143-му мотострелковому и 337-му отдельному вертолетному полку, сообщает пресс-служба Кремля. Согласно текстам указов, такое высокое звание воинским частям присвоено за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в ходе боевых действий по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Присвоить 143-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский» и впредь именовать его: 143-й гвардейский мотострелковый полк, — сказано в сообщении.

Ранее Путин наградил посмертно медалью «За храбрость» II степени сторожа краеведческого музея в Судже Аллу Андрееву. Женщина погибла после обстрела со стороны отступающих из Курской области частей ВСУ.

Также сообщалось, что бывший начальник управления МВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов, погибший в зоне проведения спецоперации, посмертно награжден медалью Минобороны «Участнику специальной военной операции». В Минобороны России эту информацию не комментировали.