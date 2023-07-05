В России может появиться дополнительный сбор для авиапассажиров «Коммерсант»: Минтранс может ввести сбор для пассажиров на случай банкротства авиакомпании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтранс России рассматривает ранее озвученную идею «Ростеха» ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства или экстренных отмен рейсов, сообщает «Коммерсант». Сумма пока не определена, однако есть предположение, что она составит не менее 150–300 рублей с человека., пишет издание.

Инициатива обсуждается с 2021 года. Согласно предложению, дополнительный сбор будет взиматься при оформлении билетов. Средства, полученные таким образом, намерены перечислять в «резервный фонд поддержки пассажиров» на случай банкротства авиакомпаний.

В «Ростехе» подтвердили, что предложение обсуждается, но «до принятия конкретных решений комментарии преждевременны».

Эксперты рынка разделились на два лагеря. Одни выступают против инициативы, поскольку это привет к подорожанию билет, другие полагают, что сбор может ускорить возврат средств за билеты в случае дефолтов авиакомпаний.

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