В России могут создать перечень запрещенных компьютерных игр Совет законодателей по информполитике предложил создать перечень запрещенных компьютерных игр

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Комиссия Совета законодателей по информационной политике предложила правительству создать перечень запрещенных компьютерных игр, передает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Владимира Киселева. Если инициативу примут, то пользователей обяжут проходить процедуру идентификации.

Киселев объяснил, что нововведения направлены на противодействие распространению среди детей и подростков компьютерных игр с элементами порнографии, жестокости, нецензурной брани и насилия.

Ранее комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате российского парламента отклонить поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, порнографии, насилия и жестокости в видеоиграх. По словам главы комитета Александра Хинштейна, это приведет не только к запрету тех игр, которые пропагандируют нетрадиционные ценности, но и оставшихся компьютерных игр, где есть «стрелялки».

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ранее выступила с предложением ввести административную ответственность за пропаганду ЛГБТ в компьютерных играх. По ее словам, в настоящее время оборот видео- и компьютерных игр должным образом не регулируется. Дети не защищены от демонстрации многочисленных актов насилия.