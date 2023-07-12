В России могут появиться учебники на белорусском Депутат ГД Семигин предложил создать в России учебники на 43 языках

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В России необходимо создать учебники как минимум на 43 языках, причем как на распространенных, таких как армянский и белорусский, так и на более редких, например на лакском и лезгинском, считает председатель комитета Госдумы по делам национальностей Геннадий Семигин. С соответствующим предложением он обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову, сообщает «Парламентская газета».

Сегодня обеспечение детей учебниками по родным языкам — первоочередная задача для реализации государственной национальной политики в сфере образования. В школах России в настоящее время изучается 74 родных языка народов, населяющих нашу страну, — пояснил парламентарий.

По словам Семигина, ситуация в сфере разработки учебников сложилась непростая: на 43 языках пособия отсутствуют, а еще на 16 выпущены только отдельные линейки учебников по литературе. Депутат подчеркивает, что необходимо разрабатывать пособия, чтобы обеспечить право граждан на изучение родного языка. Для этого парламентарий предлагает подключить к работе специалистов из Федерального института языков народов России. На весь процесс, по его мнению, уйдет не менее трех лет. Депутат выразил надежду, что Минпросвещения, «понимая важность для нашей многонациональной страны этнокультурного и языкового разнообразия, будет последовательно финансировать издание необходимых учебников и учебных пособий по родным языкам».

В МВД России ранее предложили ввести адаптационный платеж, который мигранты будут выплачивать ежемесячно за незнание русского языка. Там подчеркнули, что для этого планируется создать специальную балльную систему.