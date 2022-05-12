Памятнику Освободителям Риги могут найти место в России Цеков: в России могут найти место для памятника Освободителям Риги

Памятник Освободителям Риги / Фото Виктор Лисицын/Global Look Press

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru оценил решение сейма Латвии, проголосовавшего за снос памятника Освободителям Риги. По его словам, сейчас «время беззакония». Но при этом власти готовы забрать все монументы, которые захотят снести в Европе, и поставить на территории России.

Латвия приняла решение сносить памятники. Это законно? Они много говорят об уважении к правам нацменьшинств и т.д. А памятники, в частности, нацменьшинств были. Теперь они могут принимать решения сносить все памятники. Время беззакония. Если закон где-то и есть, то только в России. Мы будем забирать. Забирали и будем. Граждане Латвии должны стремиться сделать так, чтоб памятники не сносили. Граждане Латвии, как латвийского происхождения, так и русского, должны выступать против этого. Мы будем стремиться эти памятники забрать и привести себе, установить у себя где-нибудь. Место для памятника всегда можно найти, — отметил Цеков.

Ранее в Латвии местные жители вышли на протест у памятника после того, как полиция закрыла к нему доступ. До этого власти Риги распорядились сгрести тракторами цветы, возложенные 9 мая у монумента. В ночь на 11 мая жители столицы вернулись к памятнику и зажгли свечи в память о погибших советских солдатах, а также исполнили песни военных лет. Самих жителей в это время охраняла полиция.

После этого сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги в рамках приостановки действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. Инициаторы принятия законопроекта заявили, что образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями России на Украине.