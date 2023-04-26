В Роспотребнадзоре назвали число детей, заболевших корью в России Попова: более тысячи детей заболели корью в России

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Более тысячи детей в России заболели корью, заявила в эфире телеканала «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом количество людей, которые контактировали с больными, достигло отметки в 300 тысяч человек, добавила она. Попова подчеркнула, что около семи тысяч из них нужно в срочном порядке привить из-за нехватки иммунитета.

У нас больше тысячи заболевших. Количество контактных, с которыми наши врачи, эпидемиологи отработали — порядка 300 тысяч. Потому что корь — очень заразная инфекция, и задача эпидемиолога — найти всех, кто мог оказаться в зоне риска, — сказала она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что всего в России от кори привито 97% детей, а общее число людей, получивших вакцину, достигло 500 тысяч человек. По ее мнению, оснований для опасений из-за заболеваемости корью в России нет, крупные очаги были успешно локализованы.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин ранее порекомендовал привиться от кори детям и взрослым в возрасте до 35 лет, не переносившим инфекцию до этого. Он подчеркнул, что наиболее всего подвержены заболеванию люди, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, то есть мигранты и вынужденные переселенцы.