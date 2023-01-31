В России рассказали о провале санкций ЕС против отечественной авиации Нерадько: направленные на уничтожение авиации России санкции Евросоюза своих целей не достигли

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

Санкции Евросоюза, введенные против России в рамках ответных мер на спецоперацию на Украине, направлены на ликвидацию отечественной авиации, однако Москва этого не допустит, заявил в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько. По его словам, европейские рестрикции своей цели не достигли.

В издании напомнили, что в марте 2022 года с подобным заявлением выступил руководитель генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей, комментируя введенные в ответ на российскую спецоперацию ограничения.

Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. <...> Не получилось, — заявил он.

Он связал неудачу Евросоюза по уничтожению российской авиаотрасли с тем, что руководством страны были приняты своевременные и правильные решения.

Ранее власти Приморского края заявили о том, что в 2023 году закончится ресурс двигателей трех канадских самолетов DHC-6, которые использует для перевозки пассажиров внутри региона единая дальневосточная авиакомпания «Аврора». Их нельзя будет эксплуатировать без ремонта, а сложности с этим появились после введения антироссийских санкций. Полеты на канадских самолетах уже сократили наполовину.