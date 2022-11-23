В ОДКБ договорились оснастить миротворцев современным оружием

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Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

Лидеры стран ОДКБ договорились оснастить миротворческие силы организации современным вооружением, специальной техникой, спецсредствами, сообщается на сайте Кремля. Также принято решение о совместном формировании радиационной, химической и биологической защиты, медицинского обеспечения ОДКБ.

Миротворческие силы ОДКБ будут оснащены современными вооружениями и техникой, — указано на сайте.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что судьба ОДКБ зависит от успеха спецоперации России на Украине. Он подчеркнул, что в случае поражения России «организация окажется под ее обломками».

Президент России Владимир Путин также поддержал решение об оснащении миротворческих сил ОДКБ современным оружием. По его словам, речь идет как о специальной военной технике, так и о других средствах вооружения.