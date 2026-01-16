Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 14:44

В ОБСЕ высказались, как будет развиваться ситуация вокруг Гренландии

Полянский: Трамп не понимает, как будет добиваться контроля над Гренландией

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп сам пока не понимает, как он будет добиваться американского контроля над Гренландией, заявил новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он отметил, что сейчас рано говорить, как будет развиваться ситуация вокруг арктического острова, передает РИА Новости.

Пока сложно сказать, как это будет развиваться. Я думаю, что сам Трамп еще не до конца понимает, как он будет добиваться своей цели. <…> Судя по сообщениям, разногласия сохраняются, он от своей задачи не отходит, — отметил Полянский.

Дипломат обратил внимание, что американские войска и так присутствуют в Гренландии — на военной базе. При этом заявления Трампа об усилиях России и США взять остров под контроль он назвал безосновательными.

Ранее глава Минфина Франции Ролан Лескюр отмечал, что любая попытка захвата Гренландии Соединенными Штатами станет для ЕС «пересечением красной линии». По его словам, речь идет об угрозе экономическому сотрудничеству. Если Вашингтон введет санкции против ЕС на фоне возможного захвата острова, то Брюссель приспособится.

Россия
ОБСЕ
мнения
оценки
Гренландия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Общественники заступились за инвалида СВО, пострадавшего от «схемы Долиной»
В МВД назвали причину возгорания в Сыктывкаре
Преподавателя задержали после взрыва в Сыктывкаре
В Раде предсказали конец государственности на Украине
Мужчина придержал дверь девушке и чудом выжил
Жена уговаривала сдаться ВСУ: как украинка нажилась на бойце СВО
Кинопродюсер сгенерировал судебное решение с ИИ и поплатился штрафом
В Госдуме ответили, насколько важны разведданные Франции для Украины
Директору нацпарка «Куршская коса» избрали меру пресечения
Гомельский раскрыл, сможет ли Касаткин набрать прежнюю форму
Иран пригрозил в ООН ответом в случае агрессии в свой адрес
Жители Брянской области остались без света и тепла из-за обстрела
Стало известно, кто временно возглавит Михайловский театр
Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение
Медведев раскрыл, сколько человек подписали контракт с Минобороны
Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Петербурге
«Уже где-то стоят»: депутат о выходе Польши из Оттавской конвенции по минам
ИИ оставит россиян без работы? Безлюдное производство и темные цеха: детали
Авто известного топ-менеджера загорелось прямо на ходу и попало на видео
НАТО удалила с сайта брифинг с провокационными заявлениями
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.