В ОБСЕ высказались, как будет развиваться ситуация вокруг Гренландии Полянский: Трамп не понимает, как будет добиваться контроля над Гренландией

Президент США Дональд Трамп сам пока не понимает, как он будет добиваться американского контроля над Гренландией, заявил новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Он отметил, что сейчас рано говорить, как будет развиваться ситуация вокруг арктического острова, передает РИА Новости.

Пока сложно сказать, как это будет развиваться. Я думаю, что сам Трамп еще не до конца понимает, как он будет добиваться своей цели. <…> Судя по сообщениям, разногласия сохраняются, он от своей задачи не отходит, — отметил Полянский.

Дипломат обратил внимание, что американские войска и так присутствуют в Гренландии — на военной базе. При этом заявления Трампа об усилиях России и США взять остров под контроль он назвал безосновательными.

Ранее глава Минфина Франции Ролан Лескюр отмечал, что любая попытка захвата Гренландии Соединенными Штатами станет для ЕС «пересечением красной линии». По его словам, речь идет об угрозе экономическому сотрудничеству. Если Вашингтон введет санкции против ЕС на фоне возможного захвата острова, то Брюссель приспособится.