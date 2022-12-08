ФНС включила Каймановы Острова и Канаду в черный список

Фото: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Федеральная налоговая служба России утвердила перечень государств, которые не обеспечивают обмен информацией по налогообложению с РФ. В черный список включены Канада и Каймановы Острова. Соответствующий приказ опубликован на портале правовой информации 5 декабря.

Утвердить перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией, согласно приложению к настоящему приказу, — говорится в приказе.

Согласно документу, в новый список вошли 89 государств и 16 территорий. Из перечня удалили Андорру, Барбадос, Бахрейн, Колумбию, Коста-Рику, Нигерию, Пакистан, Сент-Люсию, Уругвай и др.

Помимо прочего перечень применяется для налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК). В соответствии с положениями Налогового кодекса иногда эта прибыль освобождается от налогообложения. Для этого нужно, чтобы постоянным местонахождением компании было государство или территория, с которыми у России есть договор по вопросам налогообложения. Также страна не должна входить в черный список ФНС. Перечень государств пересматривается каждый год.

Ранее Министерство торговли США добавило в черный список 24 иностранные организации, 10 из которых базируются в России. В перечень, в частности, попали производитель компьютерного оборудования Kraftway, холдинг «Росэлектроника», Fibersense, «Оптолинк», Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники и производитель микросхем «ПКК Миландр» и связанные с ним юридические лица.