В наличии иного гражданства или ВНЖ признались более 50 тысяч россиян МВД: более 50 тысяч россиян сообщили о наличии иного гражданства или вида на жительство

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Заместитель начальника управления МВД России по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ Юрий Титов заявил, что более 50 тысяч россиян в 2022 году уведомили ведомство о наличии другого гражданства или вида на жительство. За год до этого показатель превышал 53 тысячи, отметил он в ответе на запрос РБК.

В 2022 году в территориальные органы МВД России с уведомлением о наличии иного гражданства или документа на право постоянного проживания в иностранном государстве обратилось более 50 тысяч человек, что на 4,6% меньше, чем в 2021 году, — рассказал Титов.

По данным представителя МВД, россияне чаще всего сообщали, что имеют паспорта Израиля, Армении, Турции, Грузии, Германии или Украины.

В российском МИД на этой неделе заявили, что в 2022 году от паспорта РФ отказались 4306 человек, что явилось рекордным показателем за последние три года. В МВД уточнили, что внутри России от гражданства отказались только 40 россиян.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, согласно которому лица с двойным гражданством смогут работать до 30 июня 2024 года в государственных и муниципальных органах. Такое разрешение будет действовать в том случае, если иностранное гражданство не было прекращено по не зависящим от них причинам.