В МО России рассказали о массовом пьянстве и приеме наркотиков в ВСУ МО России: солдаты 30-й мехбригады ВСУ в Артемовске массово пьянствуют и принимают наркотики

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В 30-й мехбригаде ВСУ, которая дислоцируется близ Артемовска, солдаты деморализованы, поэтому массово выпивают и принимают наркотики, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга. Он добавил, что успехи союзных сил Донбасса и РФ «сильно снижают морально-психологическое состояние» украинских военнослужащих, поэтому многие из них «самовольно покидают боевые позиции».

Успехи российской армии, народных милиций Донецкой и Луганской народных республик значительно снижают морально-психологическое состояние личного состава украинской армии. Так, в 30-й механизированной бригаде, развернутой вблизи Артёмовска, наблюдаются массовые случаи пьянства, употребления наркотических веществ и самовольного оставления боевых позиций, — сказал Конашенков.

Ранее Конашенков заявлял, что во время спецоперации с 19 мая было ранено и убито более 2100 бойцов 14-й бригады ВСУ. Около 800 украинских военных отказались участвовать в боевых действиях, обвинив офицеров в некомпетентности и коррупции, и около 100 бойцов 10-й горно-штурмовой бригады отказались слушать командование.

16 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил, что украинские военные употребляют наркотики, которые лишают чувства страха. Дипломат связал «ожесточенное» сопротивление бойцов ВСУ с эффектом от тяжелых психотропных препаратов.