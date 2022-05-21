В МО России объяснили, зачем ВСУ убивали мирных жителей в Николаевке Минобороны России: ВСУ убивали мирных жителей в Николаевке ради новых антироссийских фейков

Минобороны России обвинило Киев в «изощренной провокации» в Николаевке (ЛНР). По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, украинские военные устроили артобстрел жилых домов в населённом пункте, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, чтобы сопровождавшие боевиков ВСУ западные журналисты сняли «бесчинства русских» и распространили в СМИ фейки, дискредитирующие российских военных.

В населенном пункте Николаевка Луганской Народной Республики киевским режимом проведена очередная изощренная акция в целях дискредитации Вооруженных Сил России перед мировой общественностью. В ходе провокации боевики националистических батальонов и военнослужащие ВСУ обстреляли жилые дома из артиллерийских орудий, в результате чего имеются погибшие и раненные среди мирного населения, — заявил Мизинцев.

Он отметил, что эта провокация демонстрирует «безразличие киевских властей к судьбам мирных граждан Украины».

Ранее Мизинцев заявил, что украинские военные и боевики теробороны расположили вооружение и опорные пункты в детсадах и учебных заведениях в Николаеве, Днепре и других населенных пунктах ДНР. Он добавил, что гражданское население из близлежащих домов не эвакуировали, а «неонацисты используют людей как живой щит».