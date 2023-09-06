В Минобороны сообщили о ликвидации беспилотника ВСУ над Брянском

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские военные вечером 5 сентября пресекли попытку террористической атаки со стороны Украины с помощью БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что инцидент произошел в небе над Брянской областью.

5 сентября около 23:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области, — говорится в сообщении.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Вечером 5 сентября средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Белгородской областью. В Минобороны отметили, что ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Ранее МО РФ рассказало об уничтожении в ночь на 4 сентября двух беспилотников Вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать Крым и Курскую область. При этом украинская армия использовала беспилотники самолетного типа. До этого над Белгородской областью сбили два беспилотника ВСУ.

Кроме того, беспилотный летательный аппарат был уничтожен средствами ПВО в ночь на 5 сентября в небе над Истрой. В результате падения обломков возник пожар хозяйственной постройки в СНТ «Высоковольтник».