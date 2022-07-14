В Минобороны России сообщили о тысяче убитых украинских военных

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В ходе последних операций ВС РФ на востоке Украины ВСУ потеряли около 1 тысячи человек, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Украинская сторона понесла такие потери после российских ударов в районе населенных пунктов Березнеговатое Николаевской области, а также Константиновка и Краматорск Донецкой области. Кроме того, было ликвидировано до 100 единиц техники.

В результате ударов общие потери данных соединений составили до одной тысячи личного состава и более 100 единиц вооружения и военной техники, — сообщает ведомство.

Конашенков уточнил, что ударами ВС России были поражены пункты временной дислокации 35-й бригады морской пехоты, 54-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады и 109-й бригады теробороны.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки 13 июля летчики ВКС России сбили два украинских военных самолета в небе над Донецкой Народной Республикой. Речь идет о Су-24 и МиГ-29 ВСУ. Кроме того, российские средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников в ДНР, ЛНР и Херсонской области. В районе города Новая Каховка перехвачены две баллистические ракеты «Точка-У» и шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган».