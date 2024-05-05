В Минобороны рассказали о тысячах куличей для военных на передовой Минобороны сообщило, что военным на передовой испекли несколько тысяч куличей

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Пресс-служба Минобороны сообщила о выпекании нескольких тысяч пасхальных куличей для военных в зоне СВО. Приготовленные в полевой кухне куличи доставляют на передовую, говорится в ролике ведомства в Telegram-канале.

Министерство обороны России опубликовало видео с приготовлением куличей для военных. Так, каждый военнослужащий, который находится в тыловом, базовом районе или на линии боевого соприкосновения, смог получить частичку православного праздника, отметили в ведомстве.

Бойцы поздравляют своих родных и близких с самым важным церковным днем в календаре и говорят: «Христос Воскрес!», «Воистину Воскрес!» — говорится в публикации.

В Минобороны пояснили, что куличи военным «готовят из натуральных продуктов». Корочку повара поливают сгущенкой и посыпают разноцветной стружкой. Пасхальные яйца в свою очередь украшаются специальной краской и наклейками. Выпекали куличи военнослужащие материально-технического обеспечения (МТО) группировки войск «Запад».

Президент России Владимир Путин ранее поздравил россиян с Пасхой. Глава государства отметил, что торжества в честь этого праздника имеют богатые духовные традиции. Они в свою очередь вдохновляют на добрые дела и устремления, добавил российский лидер.