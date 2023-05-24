В Минэке рассказали о планах внедрить искусственный интеллект в медицину Волошин рассказал о постепенном внедрении искусственного интеллекта в медицину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Искусственный интеллект будет постепенно внедряться в медицину, рассказал NEWS.ru руководитель Департамента развития цифровой экономики Минэка России Владимир Волошин на полях Российского Интернет Форума. По его словам, сложно сказать, с какими болезнями ИИ поможет бороться, однако уже сейчас он дает возможность раскрыть потенциал возможностей врачей.

Есть определенные риски, нужно очень сбалансировано к этому подходить. В любом случае, можно отметить то, что искусственный интеллект помогает или даже если, так сказать, раскрывает потенциал, связанный с тем, что может врач, — сказал Волошин.

Он отметил, что со временем на искусственный интеллект могут переложить такие функции, как осмотр и анализ снимков, чтобы высвободить человеческий ресурс. После этого этапа станет возможным перейти на новый уровень: определение схем лечения, поиск рисков для отдельных категорий пациентов и так далее.

Медработников придется теперь обучать, чтобы они могли правильно работать с искусственным интеллектом. Потому что ведь освоить новые технологии это на самом деле большая работа, — подчеркнул Волошин.

Он добавил, что технологии будут вводить поступательно, однако готовых методик нет. Кроме того, существует ряд сложностей в правовом поле: требуется согласованием реформ с разными ведомствами, в том числе с ФСБ, отметил представитель Минэкономразвития.

Волошин отметил, что с введением ИИ в медицину появятся новые вакансии в сфере здравоохранения. Речь идет о специалистах по работе с данными и разработчиках.

Это будет совершенно другой уровень коммуникации с разработчиками решений, потому что на постоянной основе нет такого, что есть готовый продукт, внедрен и ушел. Сейчас все смотрят на то, чтобы начать процесс и смотреть, каким образом будет получаться и закручивать, и улучшать, — сказал он.

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