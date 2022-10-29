В МИД России объяснили решение приостановить продуктовую сделку МИД России: действие продуктовой сделки приостановлено на неопределенный срок

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Москва приостанавливает действие продуктовой сделки на неопределенный срок из-за невозможности обеспечить безопасность участвующих в ней судов, заявили в МИД России. Решение было принято в связи с атакой ВСУ на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе, которую в ведомстве назвали терактом.

Российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в «черноморской инициативе», и приостанавливает ее реализацию с сегодняшнего дня на неопределенный срок, — говорится в сообщении на сайте МИД.

В министерстве добавили, что соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, который контролирует транспортировку украинского продовольствия.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.

В Минобороны России уточнили, что в нападении, кроме БПЛА, были задействованы и автономные морские дроны. В результате атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. В ведомстве заявили, что нападение осуществлялось под контролем британских специалистов, которые находятся в Очакове Николаевской области.