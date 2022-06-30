В МИД со скепсисом отнеслись к участию ООН в трибунале над военными Украины Представитель МИД Ильичев: к участию ООН в трибунале по Украине относимся со скепсисом

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев заявил, что Москва смотрит на перспективу участия ООН в трибунале над украинскими военными со скепсисом. По его словам, опыт показывает, что в этом случае у трибунала будет низкая эффективность, сообщает РИА Новости.

Судя по опыту, те трибуналы, которые мы имели по бывшей Югославии, по Руанде, — очень низкая эффективность, очень затратно и не всегда беспристрастное правосудие. После Международного трибунала по бывшей Югославии главным образом сербы пострадали, — подчеркнул дипломат.

Он пояснил, что к международной юстиции в том виде, в котором ее задумали, Россия относится «не очень позитивно».

Главная-то цель трибунала не только наказать виновных, но и способствовать национальному примирению. К сожалению, они никого не примирили, а наоборот, антагонизм расширился, — указал Ильичев.

Ранее стало известно, что 29 июня председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с предложением создать международный трибунал по преступлениям киевского режима в Донбассе и на Украине. По его словам, в состав такого трибунала могли бы войти представители стран СНГ, БРИКС и ШОС.