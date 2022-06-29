Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям Киева

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с предложением создать международный трибунал по преступлениям киевского режима в Донбассе и на Украине, пишет ТАСС. По его словам, в состав такого трибунала могли бы войти представители стран СНГ, БРИКС и ШОС.

Трибунал должен быть не просто российским, а международным, это будет трибунал союзников и единомышленников, который подтверждает идею, что мир становится многополярным, — сказал Бастрыкин, выступая на сессии «Мир и право» Петербургского международного юридического форума.

Он добавил, что многие страны мира смогли бы быть в этой связи союзниками и принять участие в создании новых судебных организаций, которые займутся расследованием украинских преступлений. Тогда, отметил глава СК, получится давать на решения Киева актуальные и адекватные ответы на судебном уровне.

Бастрыкин отметил, что с такими действиями медлить ни в коем случае нельзя. По его словам, западные страны уже начали активную работу над созданием своего трибунала против тех россиян, которые принимают участие в спецоперации на Украине. Глава СК добавил, что в мире, в том числе и у России, есть достаточный опыт в создании международных трибуналов, на который можно опираться при расследовании преступлений киевского режима.

Ранее Бастрыкин заявил, что войска Украины планировали в марте начать наступление с последующим выходом на российскую границу. По его словам, военную операцию ВСУ планировали начать 8 марта.