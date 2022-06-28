Бастрыкин: СКР проверяет данные о планах Киева начать наступление 8 марта Глава СКР Бастрыкин заявил, что ВСУ планировали наступление с выходом к российским границам

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Войска Украины планировали в марте начать наступление с последующим выходом на российскую границу, об этом заявил 28 июня глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, пишет ТАСС. По его словам, военную операцию ВСУ планировали начать 8 марта.

Бастрыкин подчеркнул, что СКР обладает данными, которые сейчас изучают и проверяют. Согласно им, «ровно 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины». Он рассказал, что украинские войска планировали начать атаку из города Северодонецка и далее войти на территорию РФ.

У нас есть данные, мы сейчас изучаем их и проверяем, что 8 марта началась бы спецоперация со стороны Украины с выходом на российскую границу, — заявил председатель СКР РФ.

В конце мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о полученных российскими военными в ходе спецоперации на Украине данных о том, что украинские войска 8 марта должны были начать наступление в Донбассе с целью захвата этих территорий.