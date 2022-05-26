Лавров рассказал, когда Киев планировал напасть на Донбасс Лавров: Киев планировал начать наступление на Донбасс 8 марта

Вооружённые силы Украины / Фото Maca Vojtech Darvik/CTK/Global Look Press

Российские войска обнаружили в ходе спецоперации сведения о том, что украинские войска 8 марта должны были начать наступление в Донбассе с целью захватить эти территории, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Тем не менее Москва смогла упредить этот удар, указал глава МИД в ходе интервью RT Arabic.

Мы уже объяснили, почему не могли больше бездействовать. То, что мы обнаружили на позициях украинской армии в ходе специальной военной операции, подтверждает, что мы едва с ней успели, потому что на 8 марта планировался «план Б», — сообщил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский пренебрёг международными обязательствами и «плюнул» на Конституцию Украины, которая гарантирует права русскоязычного населения, в итоге «напринимав» русофобских законов.

При этом Лавров выразил мнение, что в случае наступления ВСУ на ДНР и ЛНР западные страны проигнорировали бы эти нарушения и разрыв Минских договоренностей, идентично тому как они «проглатывали» обстрелы Донбасса в течение последних 8 лет.

Со схожей информацией ранее выступал глава российской делегации на переговорах с Украиной и помощник президента Владимир Мединский. По его словам, России в любом случае пришлось бы защищать население Донбасса, поэтому спецоперация была неизбежна.

25 марта Минобороны РФ заявило, что ВС РФ перехватили шифротелеграмму с секретным приказом Украины о наступлении в Донбассе. По данным ведомства, речь шла о приказе командующего нацгвардией Украины Николая Балана от 22 января. Подготовку к атаке Киев планировал завершить до 28 февраля.