ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 14:50

В МИД России высказались о призывах Трампа провести выборы на Украине

Мирошник: урегулирование конфликта на Украине невозможно без проведения выборов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Joyce N. Boghosian
Читайте нас в Дзен

Урегулирование украинского конфликта требует проведения президентских выборов в стране, заявил NEWS.ru посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, участник рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник. По его мнению, достичь согласия с нелегитимным киевским руководством не представляется возможным.

Мы неоднократно говорили, что нынешняя власть [Украины] нелегитимна. На Украине есть просроченный президент, который не обладает сегодня такими полномочиями, которые описаны в основном законодательстве страны, в том числе в Конституции. Поэтому с точки зрения закрепления итогов переговоров и неких соглашений по урегулированию конфликта этот шаг необходим. Но главное, что он должен быть вписан в перечень тех действий, которые приведут к системному регулированию кризиса, — высказался Мирошник.

Он подчеркнул, что выборы не являются самоцелью для Украины. По его словам, это ключевой этап, который должен быть частью согласованного плана действий, где все стороны приходят к единому мнению по основным вопросам регулирования.

Для того чтобы этот документ уже не был оспорен, для того чтобы на Украине была легитимная власть, у которой есть вотум доверия населения, такие выборы обязательно должны быть проведены. Но, опять же, при определенных условиях. Потому что проведение выборов в концлагере демократичностью не отличается. Поэтому в данном случае это требует определенной подготовки, соответствующих условий для полноценного участия и соблюдения ключевых стандартов, — резюмировал Мирошник.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что на Украине настало время для проведения президентских выборов. По его словам, украинский народ должен иметь право на выбор и недопустимо нарушать процедуру голосования, ссылаясь на конфликт с Россией.

Украина
выборы
Дональд Трамп
переговоры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, к чему может готовиться Трамп после призыва к выборам на Украине
«Больше рычагов»: Каллас рассказала о возможностях ЕС надавить на Китай
В легких 11-летнего школьника нашли наконечник от ручки
В деле о продаже квартиры Долиной всплыли новые скандальные подробности
В ГД ответили, в каком случае выборы на Украине нельзя считать легитимными
Нижегородец незаконно прописал у себя в квартире четверых мигрантов
Самозанятым сообщили приятную новость о больничных
Россиянам рассказали, как просто отпустить накопившиеся обиды
Путин назвал качество, которое объединяет россиян
Булыкин заявил, что не верит в «Балтику»
Вдова звезды «Реальных пацанов» рассказала о последних днях актера
Россиянам рассказали, за что они переплачивают при покупке новостройки
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших от атаки БПЛА на Чебоксары
Стало известно, за чей счет восстановят квартиры после атаки БПЛА в Чувашии
У экс-главы сибирского ФМБА могут конфисковать имущество на 180 млн рублей
Госдума приняла важную жилищную льготу для семей военных
Автоюрист предупредил о лекарстве, из-за которого могут лишить прав
«Забава в народе — топтать звезду»: Киркоров встал на сторону Долиной
Была для него куклой: кто избил Анжелику Тартанову до полусмерти?
Салаты, закуски или мясо? Что подать к белому вину: полный гайд от сомелье
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.