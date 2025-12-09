Урегулирование украинского конфликта требует проведения президентских выборов в стране, заявил NEWS.ru посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, участник рабочей группы на минских переговорах Родион Мирошник. По его мнению, достичь согласия с нелегитимным киевским руководством не представляется возможным.

Мы неоднократно говорили, что нынешняя власть [Украины] нелегитимна. На Украине есть просроченный президент, который не обладает сегодня такими полномочиями, которые описаны в основном законодательстве страны, в том числе в Конституции. Поэтому с точки зрения закрепления итогов переговоров и неких соглашений по урегулированию конфликта этот шаг необходим. Но главное, что он должен быть вписан в перечень тех действий, которые приведут к системному регулированию кризиса, — высказался Мирошник.

Он подчеркнул, что выборы не являются самоцелью для Украины. По его словам, это ключевой этап, который должен быть частью согласованного плана действий, где все стороны приходят к единому мнению по основным вопросам регулирования.

Для того чтобы этот документ уже не был оспорен, для того чтобы на Украине была легитимная власть, у которой есть вотум доверия населения, такие выборы обязательно должны быть проведены. Но, опять же, при определенных условиях. Потому что проведение выборов в концлагере демократичностью не отличается. Поэтому в данном случае это требует определенной подготовки, соответствующих условий для полноценного участия и соблюдения ключевых стандартов, — резюмировал Мирошник.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что на Украине настало время для проведения президентских выборов. По его словам, украинский народ должен иметь право на выбор и недопустимо нарушать процедуру голосования, ссылаясь на конфликт с Россией.