В МИД России сообщили о бывших афганских спецназовцах в рядах ВСУ Дипломат Кабулов: часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к ВСУ

Фото: The Presidential Office of Ukrai/Global Look Press

Солдаты вооруженных сил Украины

Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к рядам Вооруженных сил Украины, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. По его словам, бежавшие из Кабула силовики находятся в ожидании разрешения на въезд США и «болтаются» между родиной и Штатами.

Представитель Киргизии на недавней конференции в Ташкенте сказал, что бежавшие из Афганистана военнослужащие афганского спецназа прежнего режима — они же бежали в большом количестве и сидят, ждут, их же американцы и все остальные не забирают, хотя обещали — порядка 110 тысяч афганцев болтаются между родиной и ожиданием разрешения на въезд в США, — сказал Кабулов.

Дипломат подчеркнул, что часть оставленных американцами в Афганистане спецназовцев предположил, что такое положение присоединилась к ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) и воюет «как в Ираке, как в Сирии». Другие стали наемниками, которые в поисках заработка были вынуждены отправиться на Украину и примкнуть к ВСУ, заключил он.

Ранее стало известно, что еще троим иностранным наемникам, воевавшим на стороне ВСУ, грозит смертная казнь. К высшей мере наказания могут быть приговорены Матиас Густавссон из Швеции, Векослав Пребег из Хорватии и Джон Хардинг из Великобритании за «участие в военных действиях в качестве наемника и обучение для насильственного захвата власти».