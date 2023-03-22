В МИД России пообещали бороться за сына красноярского губернатора Рябков: МИД попытается договориться с США об обмене сына губернатора Усса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Здание МИД

МИД России попытается договориться с США об обмене сына красноярского губернатора Артема Усса, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости. Он добавил, что россиянин может быть включен в список на обмен.

Будем бороться за каждого российского гражданина, — сказал Рябков.

Telegram-канал Readovka сообщил, что сына губернатора Красноярского края Артема Усса могут обменять на американца Пола Уилана. По данным канала, обмен может состояться в рамках договоренностей между представителями России, Украины и США в Абу-Даби. Американские власти обвинили сына красноярского губернатора в уклонении от санкций и добивались его экстрадиции в США.

Об аресте Усса в Италии 19 октября 2022 года сообщил Минюст США. В России Артема Усса заочно арестовали и объявили в федеральный розыск, на родине против него завели дело об отмывании денег. Уилан был задержан сотрудниками ФСБ в Москве в 2019 году. Американца, обладающего также британским гражданством, заподозрили в шпионаже.

Адвокат американца Владимир Жеребенков заявил, что Россия и США в секретном режиме продолжают переговоры по возможному обмену Пола Уилана, но если он состоится, защита узнает об этом уже постфактум.