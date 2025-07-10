В МИД России отреагировали на ядерное партнерство Великобритании и Франции Рябков: РФ учтет в военном планировании ядерное партнерство Британии и Франции

Россия учтет в военном планировании ядерное партнерство Великобритании и Франции, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва не может игнорировать совокупный потенциал союзников США по НАТО.

Мы будем это дело учитывать не только политически, но и в своем военном планировании, — сказал Рябков.

Ранее Великобритания и Франция договорились о возможности координации ядерных сил сдерживания в случае необходимости. В то же время эти силы будут оставаться независимыми. Также Париж и Лондон углубят сотрудничество в сфере ядерных исследований.

До этого гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что европейским странам не следует пытаться получить ядерное оружие. По его словам, такие шаги превратили бы миропорядок в «закон джунглей».

При этом в начале июля канцлер ФРГ Фридрих Мерц отметил, что готов обсудить тему создания «ядерного зонтика» в Европе. Он добавил, что Германия все же надеется на сохранение в ближайшие годы на континенте американского атомного щита.