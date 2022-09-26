Рябков встревожен линией США на противостояние РФ Замглавы МИД РФ Рябков: линия США на противостояние России становится все более тревожной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Линия Белого дома на противостояние с Москвой становится более тревожной, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. В эфире Первого канала дипломат отметил изменения в работе российского дипломатического ведомства. По его словам, министерство занимается управлением кризисом в условиях обострившихся отношений.

Работа стала другой. Мы занимаемся в прямом смысле слова управлением кризисом, все более острым, все более тревожным поведением американцев приходится заниматься постоянно, — заявил Рябков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в Вашингтоне разработали план действий на случай, если Россия применит ядерное оружие на Украине. При этом в Белом доме ставят своей целью добиться того, чтобы кризис на Украине не привел к его расширению, отметил он. Блинкен добавил, что Вашингтон заявил Москве о необходимости перестать безответственно говорить о применении ядерного оружия.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявление властей США о последствиях возможного применения ядерного оружия на Украине.