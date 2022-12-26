В МИД РФ заявили, что действия Украины в отношении ЗАЭС чреваты катастрофой Замглавы МИД России Галузин: действия Украины в отношении ЗАЭС чреваты катастрофой

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что последствия действий Украины, которая подвергает опасности Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), могут быть катастрофическими. При этом Москва старается свести к нулю риски аварии на атомном объекте, отметил он в беседе с ТАСС.

Надеемся, что у украинской стороны возобладает разум, и в Киеве поймут, что подвергать опасности атомную электростанцию, как и ее инфраструктуру, безответственно. Ведь последствия таких действий могут быть самыми катастрофическими, — подчеркнул замминистра.

Он рассказал о желании России, чтобы как можно быстрее была создана зона безопасности вокруг ЗАЭС. Галузин также сказал, что Москва крайне заинтересована, чтобы АЭС работала спокойно и безопасно, поскольку атомный объект сейчас входит в российскую юрисдикцию. В КИеве же не предпринимают конструктивных шагов, чтобы достичь договоренность по созданию зоны безопасности вокруг станции.

Киевский режим продолжает осуществлять обстрелы как самой АЭС, так и ее инфраструктуры, стремясь нанести ей максимальный ущерб, — добавил дипломат.

Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что готовится разместить постоянные миссии экспертов по ядерной безопасности на всех действующих украинских АЭС, а также в зоне Чернобыльской АЭС.