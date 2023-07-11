В МИД РФ оценили заявление НАТО о стремлении избежать конфликта с Россией Захарова заявила, что НАТО не стремится к конфликту с Россией, потому что участвует в нем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова оценила в своем Telegram-канале заявление о том, что НАТО не стремится к конфликту с Россией. Она согласилась с этим утверждением и добавила, что Альянс просто участвует в нем.

Конечно, НАТО не стремится к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем, — написала Захарова.

Саммит НАТО проводится с 11 по 12 июля. Ключевой темой повестки дня станет оказание военной помощи Украине. В то же время участники мероприятия не планируют обсуждать вопрос вступления страны в Альянс.

В то же время советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что принятие Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе привело бы к войне с Россией. По его словам, Киеву предстоит провести еще некоторые реформы.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии ядерной угрозы со стороны России. Он уточнил, что Альянс следит за действиями Москвы и сохраняет бдительность, однако никакой смены позиции, которая требует изменений со стороны НАТО, нет. Во время саммита в Вильнюсе он обратился к президенту РФ Владимиру Путину и заявил, что вооруженный конфликт оказался для российского лидера контрпродуктивным, так как Путин недооценил военные силы Украины и «получает больше НАТО». По мнению генсека, это говорит о единстве всех участников Блока.