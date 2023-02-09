В МИД РФ обвинили кураторов Украины в расстреле российских военнопленных

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Расстрел российских военнопленных лежит на совести кураторов Украины, заявили в Министерстве иностранных дел России. Внешнеполитическое ведомство также назвало постыдным молчание международных структур.

Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов Киева. <...> Постыдным фактом является молчание профильных международных структур, променявших профессионализм и объективность на стремление выслужиться перед США и другими западными странами, — говорится в заявлении ведомства.

Ранее МИД РФ потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных бойцами ВСУ, а также провести тщательное расследование по факту произошедшего. Представитель ведомства Мария Захарова обвинила Украину в нарушении международного права, в том числе Женевской конвенции.

18 ноября Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового расстрела пленных российских военнослужащих. Следователи принимают меры к идентификации лиц, которые сняли видео с убийством солдат, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.