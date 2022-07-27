В МИД пообещали Финляндии ответить при запрете выдачи виз россиянам Захарова: Москва ответит Финляндии при запрете выдачи туристических виз россиянам

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва прибегнет к ответным мерам, если в Финляндии решат остановить выдачу туристических шенгенских виз гражданам страны. Подобный шаг со стороны Хельсинки она назвала усилением конфронтации в отношениях двух стран, о чем говорится в заявлении, размещенном на сайте МИД РФ.

Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях. В случае осуществления соответствующих планов российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры, — подчеркнула представитель МИД.

Ранее стало известно, что ведущие парламентские партии Финляндии 25 июля заявили о намерении приостановить выдачу туристических виз россиянам. Совместное обращение партий появилось, несмотря на заявление МИД Финляндии о том, что никаких изменений в визовой политике не планируется. Финские парламентарии полагают, что выдача виз дает возможность обходить санкции и экспортировать подсанкционную продукцию в Россию.