«Зима не только за окном»: МИД об отношениях России с США Глава департамента МИД Ермаков: в отношениях с США наступила зима

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Владимир Ермаков

В отношениях Москвы и Вашингтона сейчас зима и им необходимо «дозревание», считает директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. В этой связи рано говорить о перспективах стратегического диалога России и США, заявил он в интервью РИА Новости.

Спекулировать на том, когда подобное «дозревание» в Вашингтоне могло бы произойти, особого смысла не вижу. Отмечу лишь, что сейчас зима не только за окном, но и в наших отношениях с США, а такое время года, как известно, не благоприятствует процессам роста и созревания, — сказал Ермаков.

Ранее временный поверенный в делах США в России Элизабет Руд заявила, что Вашингтон ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности, который ранее был прерван ситуацией на Украине. По ее словам, США остаются привержены контролю над вооружениями.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее уточнил, что заседание консультативной комиссии по ДСНВ состоится с 29 ноября по 6 декабря в Каире. Он добавил, что также ожидаются контакты по линии спецслужб.

О приоритетности выработки нового соглашения на смену ДСНВ, срок действия которого истекает в 2026 году, ранее заявил президент США Джо Байден.