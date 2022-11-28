В США намерены возобновить диалог с РФ по стратегической стабильности Дипломат Руд: США ждут возможности возобновить диалог с РФ по стратегической стабильности

Фото: nato.int

Джо Байден

Вашингтон привержен контролю над вооружениями и ждет возможности возобновить диалог с Москвой по стратегической стабильности, несмотря на ситуацию вокруг Украины, заявила в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд. Она напомнила, что в ближайшее время пройдет встреча двусторонней консультативной комиссии по имплементации действующего Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Президент Байден очень ясно обозначил свою приверженность ведению переговоров с целью сохранения структуры контроля над вооружениями после истечения срока действия ДСНВ в 2026 году. И мы остаемся приверженными этой цели, — сказала Руд.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что заседание консультативной комиссии по ДСНВ состоится с 29 ноября по 6 декабря в Каире. Он добавил, что также ожидаются контакты по линии спецслужб. О приоритетности выработки нового соглашения на смену ДСНВ, срок действия которого истекает в 2026 году, ранее заявил президент США Джо Байден.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не отказывается от контактов с Вашингтоном по исполнению ДСНВ. По ее словам, в скором времени консультативные комиссии двух стран проведут новую сессию переговоров. При этом Захарова добавила, что у российской стороны есть «конкретные и обоснованные претензии к тому, как Вашингтон подходит к выполнению своих обязательств».