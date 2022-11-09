Захарова анонсировала скорую встречу комиссий России и США по ДСНВ

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Россия не отказывалась от контактов с США, в том числе по исполнению договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Она добавила, что консультативные комиссии двух стран скоро проведут новую сессию переговоров. Захарова отметила, что у Москвы сохраняются «конкретные и обоснованные претензии к тому, как Вашингтон подходит к выполнению своих обязательств».

Мы не прекращаем профессиональный диалог с американской стороной — как в виде обмена документами, так и по иным существующим каналам. В частности, в скором времени должна состояться очередная сессия двусторонней консультативной комиссии по ДСНВ, — сказала Захарова.

Накануне Bloomberg сообщил, что в ближайшие недели США и Россия могут провести встречу по вопросу возобновления инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. Информацию подтвердили в американском Госдепартаменте, однако отказались назвать место потенциальной встречи.

Как рассказал агентству представитель Госдепартамента США, заседание Двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3 действительно готовится, однако возможное время и место проведения остается в секрете. Известно лишь, что заседание будет проходить не в Женеве. По информации источников Bloomberg, мероприятие может пройти в Каире.