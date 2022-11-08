США и Россия могут обсудить возобновление инспекций по СНВ-3 Bloomberg: США и Россия в ближайшее время могут обсудить возобновление инспекций по СНВ-3

Фото: Olga Sokolova/Russian Look/Global Look Press

В ближайшие недели США и Россия могут провести встречу по вопросу возобновления инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает агентство Bloomberg. Данные подтвердили в американском Госдепартаменте, однако отказались назвать место потенциальной встречи.

Россия и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов с ядерным вооружением в рамках СНВ-3, — говорится в сообщении агентства.

Как рассказал агентству представитель госдепартамента США, заседание Двусторонней консультативной комиссии по СНВ-3 действительно готовится, однако возможное место и время проведения остается в секрете. Известно лишь, что заседание будет проходить не в Женеве.

По информации источников Bloomberg, мероприятие может пройти в Каире.

В настоящее время между Россией и США действует Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ-3), он истекает в 2026 году. Ранее РФ и Штаты начали согласование параметров нового договора об ограничении ядерных вооружений, но оно было прервано после начала спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 августа заявил, что возобновление диалога с США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) должно проходить без каких-либо одолжений. По его словам, работа в этом направлении ведется, но результатов пока нет.