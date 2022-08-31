Песков: переговоры по ДСНВ должны проходить без одолжений

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Дмитрий Песков

Возобновление диалога с США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) должно проходить без каких-либо одолжений, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, работа в этом направлении ведется, но результатов пока нет, сообщает РИА Новости.

Сигналы есть. Мы убеждены, что возобновление этих переговоров по ДСНВ должно происходит без каких-либо одолжений. Мы в равной степени заинтересованы в этом, в этом заинтересован, собственно, весь земной шар, — цитирует Пескова агентство.

Он добавил, что дипломатическая работа в данном направлении ведется, однако существенных подвижек нет.

В середине августа представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов работать с Москвой над документом на смену ДСНВ. Он подчеркнул, что США сделают все возможное для сохранения ключевых положений договора в возможных будущих документах.

Замгенсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу призвала Россию и США как можно скорее начать переговоры о соглашении на замену ДСНВ. Она напомнила, что срок действия договора истекает в 2026 году и отсутствие нового документа оставит мир без каких-либо ограничений.