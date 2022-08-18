Госдеп заявил о готовности США работать с Россией над заменой ДСНВ Представитель Госдепа Прайс: США готовы работать с Россией над договором на смену ДСНВ

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Вашингтон готов работать с Москвой над документом на смену Договору о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс, его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что действующий договор не теряет ценности и в настоящее время.

Мы готовы, если Россия готова работать как ответственная ядерная держава, к переговорам о новых рамках на смену истекающему в ближайшие годы ДСНВ, — сказал Прайс.

Он также добавил, что Вашингтон считает необходимым придерживаться основных важных параметров ДСНВ. По словам Прайса, в настоящее время ценность данного договора «даже выросла, чем это было в предыдущий период его существования».

Представитель госдепа подчеркнул, что Штаты сделают все возможное для того, чтобы сохранить ключевые положения договора в возможных будущих документах.

Ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт заявила, что США хотят, чтобы ограничения на российский ядерный арсенал, которые предусмотрены российско-американским Договором о СНВ действовали и после 2026 года.