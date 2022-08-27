Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила, что Россия и США должны как можно скорее начать переговоры о соглашении на замену Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Отсутствие нового документа оставит мир без каких-либо ограничений, отметила она на брифинге по итогам Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает ТАСС.
Думаю, как можно скорее, — ответила Накамицу на вопрос, когда нужно начинать переговоры.
Заместитель генсека ООН добавила, что срок действия СНВ-3 истекает в 2026 году, поэтому Москве и Вашингтону нужно вернуться к переговорам.
Ранее зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил: ответственность за непринятие 26 августа итогового документа по ДНЯО несут Украина и ее западные кураторы. По его словам, именно последние сделали все, чтобы не допустить конструктивной и ориентированной на результат работы конференции.