Россия возложила ответственность на непринятие документа по ДНЯО на Украину

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Зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что ответственность за непринятие итогового документа по ДНЯО несут Украина и ее западные кураторы. Именно последние сделали все, чтобы не допустить конструктивной и ориентированной на результат работы конференции в ходе всего обзорного процесса, приводит мнение дипломата ТАСС.

Конференция стала политическим заложником тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине, — сказал Белоусов.

Дипломат назвал «чистой воды провокацией» стремление навязать неприемлемые политические формулировки по Украине, чтобы использоваться конференцию для сведения счетов с Россией.

Подход этих государств идет вразрез с приоритетными в контексте ДНЯО вопросами создания позитивной международной атмосферы для продвижения по пути ядерного разоружения, что требует совместных усилий ядерных и неядерных государств, — заключил российский дипломат.

Делегации западных стран настаивали на включение в итоговый документ положений, выражающих обеспокоенность ситуацией на ЗАЭС, и необходимости отправки туда инспекции МАГАТЭ в сжатые сроки. Российская сторона указывала, что документ принимается за обзорный период за пять лет и сосредоточиться надо на глобальных вопросах, а не политизировать конкретную ситуацию, которая может быть урегулирована в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли согласовать итоговый документ, так как не пришли к консенсусу.