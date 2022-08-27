Участники конференции ДНЯО не согласовали итоговый документ

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Участники обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не смогли согласовать итоговый документ, так как не пришли к консенсусу. Об этом сообщил председатель конференции Густаво Злаувинен, пишет ТАСС.

Консенсуса по содержательной части достичь не удалось, — сказал политик.

Во время обсуждения среди спорных вопросов были обязательства ядерных держав по разоружению и возможность включения в текст документа положений о ситуации на Запорожской АЭС. В итоге против консенсуса выступила Россия, хотя у многих государств оставались возражения по пунктам документа.

Консенсус был достигнут только по процедурной части, устанавливающей сроки проведения следующей конференции в 2026 году и подготовительных мероприятий к ней. Работа конференции продолжалась с 1 августа. На предыдущей конференции в 2015 году итоговый документ тоже принять не удалось из-за позиции США и их союзников по перспективам создания на Ближнем Востоке свободной от ядерного оружия зоны.

До 1995 года все итоговые документы конференции подтверждали продление ДНЯО на каждые пять лет. Однако в 1995 году он был продлен бессрочно. На данный момент этот документ имеет декларативный характер и не имеет обязательной юридической силы.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что Россия не раз указывала на нарушение Соединенными Штатами Америки и Великобританией Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако заявления российской стороны этими странами игнорировались.