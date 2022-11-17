В МИД России назвали дату и место заседания комиссии по ДСНВ Замглавы МИД Рябков: заседание консультативной комиссии по ДСНВ состоится 29 ноября — 6 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Заседание консультативной комиссии по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) состоится 29 ноября — 6 декабря в Каире, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью RTVI. Он добавил, что также ожидаются контакты по линии спецслужб.

Предстоят еще контакты у нас с американцами по другим линиям, помимо линии спецслужб, в том числе в рамках так называемой двусторонней комиссии по договору о СНВ. С 29 ноября по 6 декабря мероприятие пройдет в Каире, — сказал он.

Американский лидер Джо Байден заявил, что считает одним из своих приоритетов выработку США и Россией соглашения на смену ДСНВ. Срок действия ДСНВ истекает в 2026 году.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не отказывается от контактов с Вашингтоном по исполнению ДСНВ. По ее словам, в скором времени консультативные комиссии двух стран проведут новую сессию переговоров. При этом Захарова добавила, что у российской стороны есть «конкретные и обоснованные претензии к тому, как Вашингтон подходит к выполнению своих обязательств».