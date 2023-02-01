Президент Алжира Теббун посетит Россию Песков сообщил о подготовке к визиту президента Алжира Теббуна в Москву

Фото: IMAGO/Algerian Presidency Office/Global Look Press

Абдельмаджид Теббун

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о начале подготовки к визиту президента Алжира Абдельмаджида Теббуна, передает РИА Новости. Глава государства приедет в Москву в мае, о чем он договорился с российским лидером Владимиром Путиным в телефонном разговоре 31 января. Точная дата пока не определена.

Подготовка начата, даты не определены, — заявил Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президенты договорились о совместной работе на мировых рынках энергоносителей, в том числе в формате «ОПЕК плюс» и в рамках Форума стран — экспортеров газа.

В ноябре начальник штаба алжирской армии генерал-майор Саид Ченгриха и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев провели переговоры о военном сотрудничестве двух стран. Также в сентябре Алжир принял участие в российских стратегических командно-штабных учениях «Восток-2022», а в октябре ВМС России и Алжира в Средиземном море провели совместные морские маневры. 16 ноября две страны организовали контртеррористические учения «Щит пустыни — 2022» на полигоне Хаммагир в провинции Бешар, недалеко от границы с Марокко.