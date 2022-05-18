ЛДПР избрала нового лидера Новым руководителем ЛДПР в Госдуме стал Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий / Фото Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Депутаты ЛДПР избрали Леонида Слуцкого новым лидером фракции в Государственной думе, сообщил пресс-секретарь политического объединения Александр Дюпин. Уточняется, что кандидатура Слуцкого была избрана путём голосования, пишет ТАСС. С 2011 года и до своей смерти фракцией руководил Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года.

Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого, — заявил Дюпин.

В составе фракции ЛДПР Слуцкий заседает в Госдуме с 1999 года. С 2014 года он находится под санкциями Евросоюза и США, как объясняли в партии, «за активную поддержку Новороссии». Кроме того, в 2018 году он оказывался в центре сандала — журналистки обвинили его в сексуальных домогательствах. Сам политик называл это «заказухой», а комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в его действиях. Однако этот скандал упоминался как одна из причин, почему Слуцкий не был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2019 году.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет. Причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции. Медики боролись за его жизнь с 11 февраля.