В Крыму раскрыли судьбу Залужного в случае увольнения с должности посла Депутат Цеков: у Залужного и многих украинских политиков нет будущего

У бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и многих других украинских политиков нет будущего, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Госсовета Республики Крым Сергей Цеков. По его словам, если экс-главкома снимут с поста посла Украины в Великобритании, его сменит другой ненавидящий Россию человек.

[Залужный] — это человек, который периодически проявляет свою ненависть к России и русским. Как раз в этой части он выделяется последовательностью. Я считаю, что те послы, которые будут в Англии, в основном будут с выраженной позицией ненависти к России — с русоненавистничеством. Это для них характерно. Что он будет делать и какое у него будущее? Я думаю, что у очень многих нынешних украинских политиков особо будущего нет. И у военных в том числе, — сказал Цеков.

Ранее стало известно, что Залужный обошел главу Украины Владимира Зеленского в рейтинге доверия среди жителей страны. Согласно результатам исследования, бывшему главнокомандующему ВСУ доверяют 73% опрошенных, а президенту — 67%.