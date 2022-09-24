В Крыму посоветовали Западу смириться с новым миропорядком Постпред Крыма Мурадов посоветовал странам Запада смириться с новым глобальным порядком

Фото: vk.com/glmuradov

Постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов

Постпред Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что странам Запада нужно смириться с новым мировым порядком. В нем России отведена роль одного из глобальных центров, отметил он в интервью РИА Новости.

Наши противники должны четко усвоить, что строить новый мировой порядок без России, без учета ее национальных интересов не получится. Именно это мы доказываем нашим бывшим партнерам, которые пока никак не могут смириться с нашей ролью одного из мировых центров, — подчеркнул постпред.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях 23 сентября начались пятидневные референдумы, на которых решается вопросу о вхождении регионов в состав России.

Ранее стало известно, что со временем страны Запада будут склоняться к признанию результатов референдумов о присоединении к России в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, заявил турецкий журналист Юджель Оздемир. Он предположил, что отказ Украины от этих регионов будет закреплен на переговорах.