В Кремле заявили о росте вовлеченности НАТО в конфликт на Украине Песков: НАТО все больше вовлекается в конфликт на Украине

Фото: МО Украины

Страны НАТО все больше вовлекаются в конфликт на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он подчеркнул, что речь идет как о косвенной, так и о непосредственно прямой вовлеченности в боевые действия, передает РИА Новости.

Существенно растет степень прямой и косвенной вовлеченности стран — членов Альянса в этом конфликте, — сказал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, в рабочих документах Североатлантического альянса Россия всегда значилась как противник.

Ранее сообщалось, что в НАТО рассматривают возможность предоставления Киеву гарантий безопасности. По информации газеты Pais, они будут включать в себя обязательства оказывать поддержку, а также консолидацию и усиление военной помощи для формирования «cдерживающей оболочки» вокруг Украины.

До этого спикер парламента Украины Руслан Стефанчук заявил, что из 30 стран НАТО 18 поддерживают вступление Украины в Альянс. По его словам, в Киеве не видят иной альтернативы вопросу присоединения к военно-политическому блоку. При этом министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что руководство НАТО не может обсуждать возможность вступления новых членов в Альянс во время боевых действий на Украине.