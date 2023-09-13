В Кремле заявили о развитии отношений РФ с КНДР во благо народов двух стран Песков: сотрудничество России и КНДР осуществляется во благо народов двух стран

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Ким Чен Ын и Владимир Путин

Сотрудничество РФ с КНДР осуществляется во благо народов двух стран, оно не направлено против других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам переговоров российского лидера Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном. Лидер Северной Кореи прибыл во Владивосток накануне, он пересек российскую границу на бронепоезде, как это делал его отец Ким Чен Ир.

Все остальные вопросы касаются только наших двух стран, двух суверенных стран, и не должны быть предметом обеспокоенности третьих государств. Ибо наше сотрудничество осуществляется во благо народов наших двух стран, но не против кого бы то ни было, — сказал Песков.

Он отметил, что по итогам встречи лидеры не планируют подписывать какие-либо документы.

Ранее сообщалось, что торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина и северокорейского лидера прошла на космодроме у главного входа в монтажно-испытательный корпус ракет-носителей унифицированного технического комплекса. Путин сказал, что очень раз видеть Ким Чен Ына, а тот поблагодарил его за приглашение в РФ и теплый прием.

В ходе визита Ким Чен Ын осмотрел стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2», а также посетил цех, где происходит сборка ракет-носителей «Ангара». По словам Путина, посещение космодрома обусловлено тем, что северокорейский лидер проявляет большой интерес к ракетной технике. Он также отметил, что Пхеньян нацелен на развитие космической отрасли.